Spilindex wordt dit jaar nog twee keer overschreden volgens Planbureau: ambtenarenlonen en uitkeringen zullen stijgen

De spilindex zal dit jaar nog twee keer overschreden worden, in oktober en december. Dat voorspelt het Planbureau dinsdag. Zo’n overschrijding leidt telkens tot een indexering van de ambtenarenlonen en sociale uitkeringen.

Als de prognose uitkomt, zal de spilindex dit jaar in totaal vijf keer overschreden zijn. Eerder dit jaar gebeurde dat al in februari, april en juli. Ook in december 2021 werd de spilindex trouwens al overschreden.

Bij een overschrijding van de spilindex worden de sociale uitkeringen een maand later met 2 procent verhoogd. De weddes van de ambtenaren volgen nog een maand later.

Torenhoge inflatie

Dat de spilindex zo vaak overschreden wordt, heeft te maken met de torenhoge inflatie - de mate waarin de consumptieprijzen stijgen. Die kwam in juli uit op 9,94 procent, het hoogste niveau in 46 jaar. Het Planbureau verwacht dat de inflatie in september boven de 10 procent zal stijgen, en ook in oktober en december zou die kaap gerond worden. Voor het hele jaar zou de inflatie uitkomen op 9,4 procent. In 2023 zou de inflatie afkoelen tot 6,5 procent. Dat blijft wel een pak boven het niveau van zowat 2 procent dat de Europese Centrale Bank (ECB) nastreeft.

Niet alleen de weddes van de ambtenaren gaan omhoog met de inflatie (via de spilindex). Een hoge inflatie betekent ook dat de lonen in de privésector stijgen. In elke sector gebeurt dat evenwel aan een ander tempo. Voor sommige sectoren gebeurt dat maandelijks, voor anderen dan weer een keer per jaar. Maar ook bijvoorbeeld het vakantiegeld, eindejaars- en andere premies en een hele resem aanvullende pensioenplannen stijgen mee met de inflatie.

Het Planbureau verwacht bovendien dat er in 2023 nog twee overschrijdingen volgen. Dat zou het geval zijn in februari en juli.