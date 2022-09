Vader wordt 25ste rijkste man ter wereld na (miljarden)foutje van de bank

“Het was ongelooflijk”, vertelt de man uit Louisiana in een gesprek met de plaatselijke zender WVLA-TV. “Zoveel nullen heb ik nog nooit gezien.” Dankzij die vijftig miljard dollar was hij vier dagen lang de 25ste rijkste man ter wereld.

De vastgoedexpert begon meteen te fantaseren over wat hij met het geld kon kopen, van een blinkende bolide tot een grote villa. “Ik ken niemand met zoveel centen”, zei de vader van twee kinderen in een interview met FOX9. “Maar ik vroeg me wel af waar al die miljarden opeens vandaan kwamen.”

“Ik besefte heel goed dat het geld eigenlijk niet van mij was en ik dus ook niet het recht had om die miljarden uit te geven. Tenzij het bijvoorbeeld zou gaan om een erfenis van een rijke oom. Maar het was heel duidelijk dat de centen terug moesten naar de rechtmatige eigenaar.”

Darren James, die ook deeltijds voor de politie aan de slag is, wist dat het strafbaar zou zijn om het geld bij te houden. In 2019 werd een koppel uit Pennsylvania nog vervolgd nadat het per ongeluk 120.000 dollar op de bankrekening ontving en grotendeels had uitgegeven.

Darren James nam meteen contact op met zijn bank, Chase, om de fout recht te zetten. Inmiddels staat het geld niet meer op zijn rekening, de bank heeft nooit laten weten van wie het geld is of wat er precies verkeerd is gegaan.