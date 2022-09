Het plakken kan opnieuw beginnen: Panini stelt nieuw stickeralbum WK 2022 voor

Panini heeft dinsdag in het gebouw van de Belgische voetbalbond in Tubeke het stickeralbum voor het WK 2022 in Qatar voorgesteld.

Het album telt 80 pagina’s en biedt plaats aan 638 stickers. De 32 landen worden elk vertegenwoordigd door achttien spelers. In sommige pakjes zal ook een Extra Sticker zitten, waarop een actiebeeld staat. Daarvoor zijn twintig spelers geselecteerd, zowel legendes als nieuwkomers.

Het WK in Qatar vindt in november en december plaats, in het midden van het seizoen. “Normaal lanceren we een album altijd tegen het einde van het schooljaar, nu bij het begin”, legt Thierry de Latre du Bosqueau, managing directeur van Panini België, uit. “We hebben dit bestudeerd maar het blijft een onuitgegeven situatie. Daarnaast is er ook de economische situatie niet eenvoudig. Goed nieuws is wel dat de verkoopprijs niet stijgt, ondanks de toegenomen kosten voor Panini op vlak van papier. Die neemt de groep op zich. Vervelender is wel dat levertijden kunnen oplopen.”

De lancering van het album gewijd aan het WK, georganiseerd door de FIFA, komt er enkele maanden nadat de Italiaanse groep de licentie verloor voor de UEFA-competities, zoals het EK. “Dat is vervelend”, erkent Thierry de Latre du Bosqueau. “Maar ik vertrouw erop dat Panini, een internationale groep met meer dan 60 jaar ervaring, een oplossing zal vinden tegen 2024 om toch een leuke collectie aan te kunnen bieden.”

In België zullen ruim 300.000 albums worden verdeeld.