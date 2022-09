De ontstellende cijfers van de energiecrisis: wie minimumloon heeft, moet 37 dagen werken om alleen al zijn energiefactuur te betalen

Wie een minimumloon heeft, moet in ons land 37 dagen werken om zijn jaarlijkse energiefactuur betaald te krijgen. Voor iemand met een gemiddeld loon is dat 24 dagen. Dat blijkt uit een studie van het Europees Vakverbond. België scoort in de rangschikking niet bijster goed.

Druk zetten op Europa om in deze ongeziene energiecrisis in te grijpen. Dat is de belangrijkste doelstelling van de cijfers waarmee het Europees Vakverbond,de koepelvereniging van de Europese vakbonden, dinsdag mee uitpakte.

De EVV stelt vast dat 9,5 miljoen werknemers in de EU het voor de crisis al zeer moeilijk hadden om de energiefactuur te betalen. Ondertussen zijn de energieprijzen echter exponentieel gestegen en is de situatie nog veel erger geworden. Vorig jaar waren er nog maar acht EU-landen waar de jaarlijkse energiefactuur minstens even hoog was dan het minimumloon. Dat aantal is nu maar liefst verdubbeld.

36 versus 11 dagen

En ja, ook ons land zit bij de lijst. Wie hier het minimumloon van 1.842 euro per maand verdient, moet 37 dagen werken om de 2.227 euro per jaar te kunnen ophoesten. Het is wel niet duidelijk of de cijfers rekening houden met het sociaal energietarief dat in België bestaat. Wel zeker is dat maar zeven EU-landen in nog grotere moeilijkheden zitten. Het gaat om Tsjechië - waar al protesten ontstonden tegen de torenhoge energiefactuur - waar mensen met het minimumloon meer dan twee maanden (65 dagen) opslorpt. Dan volgen Estland (54), Griekenland (54), Nederland (48), Slovakije (45), Spanje (38) en Kroatië (37).

In Slovakije, Griekenland, Tsjechië en Italië is zelfs een gemiddeld loon niet genoeg om de jaarrekening te betalen. Dat is bij ons met een gemiddeld bruto jaarloon van 33.336 euro nog niet het geval. Maar België staat met 24 dagen toch ook flink onderaan de ladder. In de rangschikking met de 24 EU-landen die in de studie werden meegenomen - Cyprus, Malta en Finland zitten niet in de cijfers - staat ons land maar op plaats 17. Helemaal onderaan bengelt Griekenland met 36 dagen. Litouwen doet het dan weer het best met 11 dagen.

Overteerbaar

Goed om te weten is dat het Europees Vakverbond juli nam als vergelijkingspunt. Ook toen lagen de prijzen bijzonder hoog, maar niet zo hoog dan in augustus, toen de gasprijzen als nooit tevoren explodeerden. Esther Lynch van het EVV benadrukt dat de energieprijzen ook niet het enige zijn dat de voorbije maanden flink duurder is geworden. Ook grondstoffen en voeding schoten de hoogte in.

“Wanneer je energierekening meer dan een maandloon opslorpt, dan zijn er geen slimme besparingstrucjes meer die het verschil kunnen maken. Deze prijzen zijn voor miljoenen mensen gewoon onverteerbaar”, zegt ze. Het EVV eist van Europa daarom hogere (minimum)lonen, een blokkering van de energieprijzen, de invoering van een overwinstbelasting voor energiebedrijven en steunmaatregelen voor gezinnen en bedrijven.