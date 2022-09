Kunnen Belgische curryworsten tekort in Nederland vermijden?

“In Nederland mogen sommige cafetariahouders nog maar maximaal tien dozen bestellen bij hun horecagroothandel”, zegt Frans van Rooij, directeur van de Nederlandse Vereniging van Professionele Frituurders ProFri. Snackfabrikant Van Geloven uit Tilburg wijt de moeilijkheden met de productie aan een personeelstekort en softwareproblemen. “Frikandellen zijn de halsslagader van snackbars”, zegt Roel Theelen van horecagroothandel Bidfood. “Ze zijn het verdienmodel, dus als je die straks niet meer kunt verkopen, wordt het lastig.”

In ons land lijkt er geen sprake te zijn van een tekort aan curryworsten. “Ik heb daar alvast nog niets over vernomen”, zegt Bernard Lefèvre, zaakvoerder van de Antwerpse frituur Max en voorzitter van Navefri, de Belgische vereniging van frituuruitbaters. “Dit is het eerste wat ik hierover hoor. Curryworsten worden door meerdere bedrijven gemaakt, en in ons land is de firma Vanreusel volgens mij een van de laatste en grootste fabrikanten van curryworsten.”

De snackfabrikant laat weten dat het familiebedrijf in Hamont-Achel niet kampt met productieproblemen. “De vraag uit Nederland is wél duidelijk gestegen”, klinkt het bij Vanreusel. “We exporteren sinds kort gevoelig meer naar daar. Maar dat betekent niet dat we in België in de problemen zullen komen, hier dreigt helemaal geen tekort.”