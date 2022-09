Modeketen e5 mikt volop op groei met verjonging

Vorig jaar kwam de omzet uit op de vooropgestelde 66,5 miljoen euro en voor 2022 mikt het bedrijf van textielfamilie De Sutter op 90 miljoen euro. In 2023 komt er een viertal nieuwe winkels, zo deelde co-CEO Peter De Sutter mee.

De coronacrisis en bijhorende verplichte sluitingen deden de modeketen met baanwinkels in 2020 omkantelen. Textielfamilie de Sutter sprong in de bres en nam begin 2021 de keten over. Groei blijft de doelstelling. Het voorbije eerste semester was er intussen sprake van 43 procent halfjaargroei tegenover een jaar eerder.

Het bedrijf dankt de groei aan vernieuwing en uitbreiding en mikt daarbij op jongere klanten dankzij “heel eigentijdse en tegelijk tijdloze collecties”. De gemiddelde leeftijd is nu 50-plus en het bedrijf wil dat laten evolueren naar 40-plus. (blg)