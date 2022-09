Even luid als Donald Trump, maar nóg gevaarlijker: Brazilië vreest voor staatsgreep van Bolsonaro

Woensdag viert Brazilië de tweehonderdste verjaardag van de onafhankelijkheid. Maar over wat een groot feest moet worden, hangt de dreigende schaduw van Jair Bolsonaro . Het gonst in het land van de geruchten over een mogelijke staatsgreep, nu de president de verkiezingen volgende maand dreigt te verliezen. Hij hitst zijn achterban nu al op tot massademonstraties tegen de “massale fraude”. Klinkt bekend in de oren?