Op de valreep nog aanvallende versterking voor Zulte Waregem: Alioune Ndour tekent voor vier seizoenen

Ndour speelde nog maar sinds 2021 voor Haugesund, maar was er in 47 matchen wel goed voor 16 goals en 7 assists. Zulte Waregem mikte al langer op de komst van de Senegalese aanvaller, maar Haugesund wilde het onderste uit de kan en hield lang het been stijf. Op de laatste dag van de mercato vonden de clubs echter alsnog een akkoord. Ndour is voor Haugesund de duurste uitgaande transfer in de clubgeschiedenis. Hij tekende voor vier seizoenen. “Het is moeilijk om te beschrijven hoe gelukkig ik ben met deze stap in mijn carrière”, vertelt Ndour op de clubwebsite. “Als kind droomde ik ervan om veel doelpunten te maken. Ik zal dan ook elke dag hard werken om die droom waar te maken in de Elindus Arena.”