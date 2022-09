“Zonder ruil met terrorist is Olivier ten dode opgeschreven”: boezemvriend van ngo-medewerker slaakt ultieme noodkreet

Zondag zit ngo-medewerker Olivier Vandecasteele (41) al 200 dagen lang weg te kwijnen in een gevangenis, ergens in Iran. De situatie lijkt compleet uitzichtloos. Naarmate hij fysiek en mentaal almaar verder aftakelt, lijkt er maar één oplossing: een omstreden uitlevering van terrorist Assadollah Assadi, die in ons land in de cel zit. “De dag nadat het Belgisch parlement het licht voor uitleveringen met Iran op groen zette, kreeg Olivier plots een bed op cel.”