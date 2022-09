Burgemeesters mogen potentiële relschoppers voortaan betogingsverbod opleggen: “Geen afbreuk aan vrije meningsuiting”

Uitgebrande auto’s, smijten met dranghekken en brandende vuilnisbakken. Betogingen durven al eens uit de hand te lopen. Daarom krijgen burgemeesters voortaan de vrijheid om keetschoppers een individueel betogingsverbod op te leggen. “Ik wil geen afbreuk doen aan vrije meningsuiting, maar we kunnen niet aanvaarden dat mensen schade berokkenen”, zegt Verlinden.

De burgemeester krijgt geen carte blanche. De beslissing kan enkel genomen worden voor de eigen gemeente en er moet duidelijk aangetoond worden dat de beslissing het vredevolle karakter van een betoging wil bewaken. De burgemeester moet beschikken over duidelijke aanwijzingen dat iemand de orde wil verstoren.

Brusselse korpschef van Politiezone-Zuid Jurgen De Landsheer is tevreden: “Op zich is het een goede zaak. Iedereen mag betogen, maar moet zich dan ook gedragen.” Het zal een zoektocht worden naar de juiste balans tussen vrijheid en veiligheid, aldus De Landsheer. “Er moet eerst vastgesteld worden dat er plannen gemaakt worden om de orde te verstoren, maar dat is subjectief. Sommige relschoppers komen we regelmatig tegen, je kan dan ook mensen weren omdat er eerder al voorvallen zijn geweest.”(trb)