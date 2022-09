Een maand verlof om piano te spelen onder Gentse Stadshal: “Ik hoop dat mensen zo even alle ellende vergeten”

Hobbypianist Wim Baeyens (55) uit Aalst wil niet in de grootste concertzalen optreden, hij heeft de Stadshal in Gent. Of zoals hij het zelf noemt: het schoonste én meest magische podium ter wereld. Om op die plaats liedjes op piano te kunnen spelen, zijn grootste passie, neemt hij zelfs speciaal een maand vakantie. “Ik speel niet voor de roem noch het geld. Ik hoop gewoon dat mensen even alle ellende vergeten.”