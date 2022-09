Officieel: KV Mechelen huurt Birger Verstraete voor één seizoen van Antwerp

“RAFC verhuurt Birger Verstraete tot het einde van dit seizoen aan KV Mechelen”, deelt Royal Antwerp mee via sociale media. Verstraete ligt wel nog tot 2024 onder contract bij rood-wit.

Malinwa kreeg op transfer deadline day groen licht van de Great Old en rondde de overgang op enkele uren tijd af. Westerlo was ook geïnteresseerd maar viste dus achter het net.

Sportief directeur Tom Caluwé is opgetogen met de komst van de middenvelder. “Birger vinkt alles aan wat we zochten: iemand voor de verdediging met de nodige agressiviteit, voetballend vermogen en inzicht. Daarnaast brengt hij ook een hoop ervaring met zich mee.”

“Mechelen of niks”

Verstraete paste bij Antwerp niet in de plannen van trainer Mark van Bommel en was op zoek naar een nieuwe werkgever. “Ik heb heel duidelijk gemaakt aan Antwerp dat het Mechelen was of niks”, zegt de Oostendenaar op de Mechelse webstek. “Dit is de perfecte match, met de club en met het publiek. En daarnaast ook de ideale oplossing voor alle partijen. Zowel voor mij als voor de twee clubs.”