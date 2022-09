Fred (69), de eerste trainer van Remco Evenepoel: “Een goeie student kon ik niet van hem maken, een goeie coureur wel”

Voor het eerst in 44 jaar lijken we nog eens een Belgische winnaar van een grote ronde te krijgen. Remco Evenepoel (22) stevent af op eindwinst in de Vuelta, en elke dag stijgt in Vlaanderen het aantal believers. Maar Fred Vandervennet (69), zijn eerste coach, was al overtuigd vanaf de eerste meters. “Hij kan dit. Natuurlijk. Zelfs de Tour de France behoort tot de mogelijkheden.”