Beschuldigden op megaproces rond aanslagen in Brussel zitten in aparte glazen boxen, en dat vinden hun advocaten maar niets

De individuele boxen, waarin de negen beschuldigden van het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016 in Brussel vanaf maandag moeten plaatsnemen, dreigen de start van dat proces meteen uit te stellen. De advocaten van de verdediging vinden het maar niets dat hun cliënten “als beesten in een glazen kooi” zitten. Het hof lijkt die mening eveneens toegedaan. Maar de boxen afbreken, dat zou tijd vergen.