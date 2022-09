Advocaat Spaanse vrachtwagenchauffeur die inreed op buurtbarbecue: “Mijn cliënt kreeg epileptische aanval en herinnert zich niets”

De Spaanse chauffeur die eind augustus is ingereden op een buurtfeest in het Nederlandse Nieuw-Beijerland had op dat moment een epileptische aanval. Dat beweert toch zijn advocaat. Onmiddellijk na het drama zijn de man dat hij had moeten uitwijken voor een witte bestelwagen.

Juan reed op zaterdag 27 augustus van stilstand plots een dijkje af, waar op dat moment een barbecue bezig was, georganiseerd door de ijsclub. Het drama kostte aan 7 slachtoffers, waaronder een ongeboren kind, het leven.

Advocaat Felix Laros zegt nu aan Radio Rijnmond dat de Spaanse chauffeur, Juan, een epileptische aanval had. Volgens de advocaat heeft de chauffeur in verleden eerder epileptische aanvallen gehad. Wel lang geleden, in zijn jeugd, maar hij slikt er nog altijd medicijnen voor, onder behandeling van een arts. Laros noemt het een noodlottig ongeval, er waren geen drugs of alcohol in het spel. Dat wijst ook voorlopig onderzoek van de politie uit.

Witte bestelwagen

De chauffeur weet nog dat hij in Nederland met een lading bezig was, maar verder zegt hij niets meer te weten. Ook niet over de route die hij heeft genomen waardoor hij op de bewuste dijk terecht is gekomen. Volgens zijn advocaat wil hij daar ook niet over gaan speculeren. “Hij kwam pas weer bij in een politiebusje toen hem werd verteld wat er was gebeurd”, zegt Laros op Radio Rijnmond.

Opvallend genoeg verklaarde de chauffeur na zijn arrestatie dat hij had moeten uitwijken voor een wit busje met open laadbak. De politie deed daarop een oproep naar de chauffeur. Die meldde zich. Maar uit onderzoek bleek dat hij niets met het drama te maken had.

Intussen heeft de moeder van de chauffeur in Spaanse media gevraagd dat Nederland haar zoon snel naar huis laat komen in afwachting van zijn proces.

De politie wilde voorlopig niet reageren op de verklaringen van de advocaat van de Spaanse trucker.