Roman Yaremchuk, het nieuwe wapen van Club, had vanavond ook voor Leverkusen kunnen spelen

De kans is reëel dat Sowah nog de voorkeur krijgt, maar hoe dan ook heeft Club Brugge er met Roman Yaremchuk (26) een wapen bij voor de Champions League. En zeggen dat de Oekraïense spits vanavond evengoed bij de tegenstander had kunnen spelen. Jawel, ook Leverkusen heeft een poging ondernomen om hem te strikken.

Toen Club naast Rasmus Hojlund greep, was het maar wát blij dat Benfica het licht op groen zette voor Yaremchuk, maar het moest wel nog de concurrentiestrijd winnen. De speler had ook een aanbod van Stuttgart op zak, maar Club – dat in het verleden al achter hem zat – kwam in poleposition te liggen. Terwijl de onderhandelingen volop liepen, meldde zich met Leverkusen echter nóg een Bundesliga-club. Een zeer interessante extra optie, maar gelukkig voor blauw-zwart kwamen de Duitsers uiteindelijk te laat en kon het Yaremchuk zelf vastleggen. Voor de pittige som van 16 miljoen euro plus bonussen, dat wel, maar wie weet kan hij vanavond al een stukje terugbetalen door te scoren en zijn ploeg de zege te bezorgen.