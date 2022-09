Terwijl alle ogen gericht zijn op zuidelijke stad Cherson, verrast Oekraïne de Russen met tweede offensief in het noorden

Terwijl alle ogen waren gericht op het Oekraïense offensief in de zuidelijke provincie Cherson, voerde Oekraïne gisteren een blitzaanval uit in de noordelijke provincie Charkov. Stilaan sijpelt paniek door in Russische rangen. Ook Russische bronnen bevestigden dat het Oekraïense leger oprukte naar het stadje Balaklija, 50 kilometer ten zuiden van de ­metropool Charkov.

Op tal van accounts op Russische sociale media verscheen gisteren weliswaar de eensluidende boodschap: “Er heerst geen paniek, onze troepen waren grotendeels voorbereid.” Maar Russische militaire blogs lieten al snel een andere klok luiden. Er zou op dit moment chaos en wanorde in de rangen van het Russische leger heersen, dat ook te weinig flexibel blijkt om snel op de aanvallen van het Oekraïense leger te reageren, aldus experts. (jdc)