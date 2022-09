Seraing wipt niet zonder moeite amateurs van Winkel uit de beker, match kwartier stopgezet wegens hevig onweer

Wie dacht dat Seraing een dode mus was, komt bedrogen uit. Na een moeizame start sprokkelde het in de competitie al zes punten en nu bekert het ook verder. Seraing had wel een vette kluif aan eerste nationaler Winkel Sport. Mansoni kon de Luikenaars voor de rust op voorsprong brengen maar de tweede helft moest uitgesteld worden wegens een hevig onweer. De amateurs van Winkel drukten de profs de hele tijd op hun helft maar konden niet scoren en stunten.Seraing kon dat wel nog eens in de toegevoegde tijd

Seraing is ook niet bepaald een grootstad maar de Luikse spelers moeten toch grote ogen getrokken hebben toen ze dinsdag in de vooravond met de bus arriveerden in het onooglijke West-Vlaamse dorpje Sint-Eloois Winkel. De bekermatch tussen Winkel en Seraing moest normaal eind september gespeeld worden maar Seraing was bereid om de partij midweek te komen spelen. Seraing had wel gevraagd om al om half 8 te starten omdat men bij mogelijke verlengingen anders te laat terug thuis zou zijn in Luik. Begrijpe wie kan.

Wie dacht dat Seraing een dode mus was, komt bedrogen uit. Na een moeizame start sprokkelde men in de competitie al zes punten en nu bekert men ook verder. Seraing had wel een vette kluif aan eerste nationaler Winkel Sport. Mansoni kon de Luikenaars voor de rust op voorsprong brengen maar de tweede helft moest uitgesteld worden wegens een hevig onweer. De amateurs van Winkel drukten de profs de hele tijd op hun helft maar konden niet scoren en stunten.

Beide ploegen lieten ook meerdere spelers rusten. Eerste nationaler Winkel miste nochtans de start niet in de competitie en prijkt met 9 op 9 zelfs mooi op kop. Dat het geen toeval was lieten ze ook blijken op het veld. Daan Debouver, opgeleid bij Club Brugge, zorgde in de aanvangsfase doorlopend voor gevaar. Spits Boris Kudimbana slaagde er echter in om alle kansen de nek om te wringen. Zijn broer Nicaise Kudimbana, U weet wel de gewezen keeper van onder anderen Anderlecht, Cercle, Oostende en Union reageerde telkens attent op de pogingen van Conceicao en Ba. Seraing kwam ietwat gevleid op voorsprong toen men bij de thuisploeg onvoldoende alert anticipeerde op een voorzet van Poaty en Mansoni kon ongehinderd aan de tweede paal afdrukken. Winkel bleef niet bij de pakken zitten en Dietsch moest een paar keer aan de bak en zelfs alles uit de kast halen bij een vrijschop van Debouver.

Dietsch houdt Seraing recht

De tweede helft moest nog beginnen en toch wisten ze bij Seraing al dat ze toch niet zo vroeg weer zouden kunnen vertrekken uit het verre Westen. De spelers stonden amper weer op het veld of er brak een enorm onweer met ook bliksem los. De spelers spurtten naar binnen waar ze ruim een kwartier bleven wachten. Om kwart voor negen kon de tweede helft dan toch beginnen en daarin was Winkel weer de meest dreigende ploeg. Ze claimden een strafschop voor een fout op spits Kudimbana maar ref Zeebroeck hapte niet. Dat deed Dietsch wel op een gevaarlijk schot van Clyncke. Seraing werd bij momenten zelfs weggedrukt en Jeunechamps vond het wijselijker om met Bernier en Marius na iets meer dan een uur twee spitsen in te brengen. Het ging van kwaad naar erger en het werd nog meer beven. Men kreeg maar geen vat op Debouver, die echter weer Dietsch op zijn weg vond. De ingevallen Tall werd door opnieuw Debouver nog eens los voor de goal gezet maar de ingebrachte spits talmde te lang. Winkel gooide met de piepjonge belofte Vandendriessche nog een extra aanvaller in de strijd maar Seraing hield stand, ook al was Libbrecht met het hoofd nog heel dicht bij de gelijkmaker op het drijfnatte kunstgras. Toch kwam er nog een goal maar dan wel aan de overkant toen een afgeweken bal van Bernier over Kudimbana in doel verdween: 0-2. Seraing mag niet zonder moeite mag naar de volgende bekerronde waarin ook de andere ploegen uit 1A hun opwachting maken.

Winkel Sport: Kudimbana, Clyncke, Dauchy, Van Marcke, Libbrecht, Voskanian (82’ Deschilder), Verhooghe, Dujardin (82’ Vandendriessche), Van De Velde (63’ Beyens) , Debouver, B. Kudimbana (76’Tall)

Seraing:Dietsch, Sylla, Tshibuabua, Poaty (67’ Bernier), Elisor (67’Mariuis), Cachbach (46’ Abanda), Guillaume (46’ Sissoko), Ba, Sambu Mansoni, Conceicao (79’ Lepoint), Solheid

Doelpunten: 29’ Sambu Mansoni 0-1, 90’ Bernier 0-2

Gele kaarten:26’ B.Kudimbana, 30’ Cachbach, 44’ Van Marcke, 50’ Mansoni, 88’ Tshibuabua

Rode kaarten:

Scheidsrechter: Bart Zeebroeck