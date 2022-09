Gasprijs lijkt wat te stabiliseren, na ongeziene bokkensprongen: “Twee zaken koelen de markt af”

De astronomisch hoge gasprijs leek dinsdag dan toch weer even af te koelen. De prijs zakte tot zo’n 240 euro per megawattuur.

Voorlopig even geen paniek meer op de Europese groothandelsmarkt voor gas, waar de prijs per megawattuur gas de voorbije dagen tot boven de 280 euro per MWh steeg – astronomische bedragen. Gisteren eindigde de gasprijs – ondanks hernieuwe dreigingen vanuit Rusland over het stopzetten van gasleveringen aan Europa– op zo’n 240 euro per megawattuur.

“Twee zaken koelen op dit moment de markt af”, zegt energiespecialist Dieter Jong van Eiya Consult. “Enerzijds het feit dat energiemarkten zich de voorbije weken en maanden hadden voorbereid op het effectief afknijpen van het Russische gas. Iedereen heeft intussen alternatieven gevonden. Wat daarnaast ook voor rust zorgt, is dat de verschillende Europese landen intussen hun gasvoorraden goed op peil hebben.”

Kortom: Russische gasdreigementen zetten op nog amper druk op de gasprijzen in Europa. “Feit blijft niettemin dat de gasprijzen bijzonder hoog blijven, en dat andere incidenten de gasmarkt weer snel in een kramp kunnen doen schieten, “denk aan een erg strenge winter met een hoog gasverbruik, of bijvoorbeeld zware technische problemen met een belangrijke LNG-terminal”, aldus nog Dieter Jong. (wer)