Eden Hazard schittert eindelijk nog eens in de Champions League: goal én assist als invaller

Rode Duivel Eden Hazard (31) heeft eindelijk nog eens een hoofdrol gekregen op het podium waar een voetballer met zijn kwaliteiten thuishoort: de Champions League. Er was een blessure van Karim Benzema voor nodig, maar na een jaar op je honger zitten, maal je daar niet om. Een gretige Hazard greep de kans met beide handen en liet zich op Celtic in een nieuwe rol (0-3) opmerken met een assist en een doelpunt.

Eden Hazard heeft zich de voorbije drie jaar bij Real Madrid nooit kunnen doorzetten, maar het spreekt voor de Rode Duivel dat coach Carlo Ancelotti hem na vorig seizoen niet helemaal uit zijn plannen heeft geschrapt. Ancelotti was altijd te spreken over zijn instelling en humeur en toen Hazard aankondigde te willen blijven, werd hij niet met zachte dwang alsnog richting uitgang geleid. Integendeel, Ancelotti pijnigde zijn hersens over hoe hij Hazard – die verlost is van een hinderlijk plaatje in zijn enkel – kon gebruiken en toverde een plan uit zijn koker.

Knappe rush

Aangezien Hazard op links intussen helemaal overvleugeld werd door Vinicius Junior, wilde Ancelotti de Rode Duivel in een nieuwe rol gebruiken: als valse negen als alternatief voor Karim Benzema. De ongenaakbare Benzema. Maar kijk, in de eerste Champions League-wedstrijd tegen Celtic was het al van dattum.

Benzema ging na een halfuur naar de kant met last aan de knie en Hazard mocht het veld in. Het was van 28 september 2021 tegen FC Sheriff Tiraspol geleden dat Hazard nog eens meer dan een uur mocht proeven van Champions League-voetbal.

De honger maakte hem gretig. Waar het in het laatste kwartier van de eerste helft nog allemaal net niet lukte, slaagde hij erin om na rust beslissend te zijn. Na 56 minuten had hij een voet – of beter een borst – in de opbouw voor de openingstreffer van Vinicius Junior. Vier minuten later was zijn aandeel nog groter in de 0-2 van Luka Modric. De rush waarmee Hazard richting Schots doel oprukte, was knap en zelfs als vanouds. Aan het doelpunt zelf had Modric zelf vooral verdienste. Na 77 minuten scoorde Hazard zelf op aangeven van Carvajal, een doelpunt waarbij hij vooral goed positie koos. Het was zijn eerste CL-doelpunt sinds 25/11/2020, een strafschop tegen Inter.

Wat een plezier was het om Hazard nog eens in een hoofdrol te zien in een Champions League-wedstrijd. Herinnert u zich nog het beeld van Eden Hazard tijdens de finale van vorig jaar? Hoe hij met zijn handen in zijn zakken de winnaarsmedaille ging ophalen en er nadien wat half beschaamd bijstond op de groepsfoto? Amper 83 speelminuten haalde hij in die campagne van dertien wedstrijden. Laat dat een beeld van het verleden zijn en wat we gisteren zagen het beeld van de toekomst. Op het WK In Qatar eind dit jaar kunnen de Rode Duivels een herboren Hazard absoluut gebruiken.

Eerder op de avond was er minder nieuws voor bondscoach Roberto Martinez met het oog op de Nations League-wedstrijden tegen Wales en Nederland. Thorgan Hazard werd bij Dortmund na 23 minuten gewisseld in de Champions League-wedstrijd tegen Kopenhagen met wat een spierblessure leek.