Bijna alle stookolie van gestrand vrachtschip nabij Gibraltar is overgepompt

Zo goed als alle olie uit het vrachtschip dat vorige week na een aanvaring aan de grond liep bij Gibraltar is uit het schip gepompt. Dat melden de autoriteiten van Gibraltar. Ook de noodtoestand die was afgekondigd vanwege het gevaar op vervuiling is opgeheven.

Het vrachtschip, dat maandag onderweg was naar de Nederlandse havenstad Vlissingen en door een aanvaring met een lng-tanker bij Gibraltar deels zonk, lekte zware stookolie. De zogeheten bulkcarrier van 178 meter vervoerde staal en had zo’n 490 ton brandstof aan boord, bedoeld voor het schip zelf. De romp van het vaartuig brak na de botsing met de 289 meter lange ADAM LNG, maar het schip viel niet in twee delen uiteen.

De OS 35 lekte olie, ondanks pogingen om het lek te dichten. Het wegpompen van de zware olie was dan ook de grootste zorg van de reddingsteams. Volgens officiële informatie is slechts een kleine hoeveelheid in zee gestroomd.

Het water in de havenbaai van Gibraltar is nu grotendeels schoon en er wordt overwogen de reguliere havenactiviteiten en de visserij volledig te hervatten.

Sommige stranden in Gibraltar en in buurland Spanje raakten vorige week vervuild door de gelekte brandstof.