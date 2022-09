Truss en Biden komen in eerste gesprek overeen de vrede in Noord-Ierland te beschermen

De kersverse Britse premier Liz Truss en de Amerikaanse president Joe Biden zijn het in hun eerste telefoongesprek “eens over het belang van de bescherming” van de vrede in Noord-Ierland. Dat maakte Downing Street dinsdag bekend.

Truss zei Biden ook dat ze uitkijkt naar een “nauwe samenwerking” met Washington “om gemeenschappelijke uitdagingen aan te pakken”, aldus een woordvoerster van Downing Street. Het gaat onder meer om “de extreme economische problemen als gevolg van de oorlog van de Russische president Poetin”.

In hun telefoongesprek van dinsdag kwamen Truss en Biden ook “overeen de banden te versterken, onder meer door onze diepgaande defensie-alliantie via de NAVO en AUKUS uit te breiden”. “De leiders bevestigden opnieuw dat zij zich ertoe verbinden de vrijheid in de wereld te versterken, de risico’s van autocratieën aan te pakken en ervoor te zorgen dat Poetin in Oekraïne faalt”, voegde de woordvoerster van Downing Street eraan toe.

Wat Noord-Ierland betreft: sinds de brexit is het Verenigd Koninkrijk geen lidstaat van de Europese Unie meer. Met de EU werd afgesproken dat Noord-Ierland deel blijft uitmaken van de Europese eengemaakte markt én van de douane-unie. Die regeling werd vastgelegd in het Noord-Ierse protocol. Eind juni van dit jaar nog keurden de Britse parlementsleden, met de steun van Truss als toenmalig minister van Buitenlandse Zaken, een unilaterale herziening van het protocol goed. Dat Truss die harde lijn zou voortzetten als premier, baart de internationale gemeenschap zorgen.