VROLIJKE VREKKEN. Onze vijf ultieme tips tegen een hoge energiefactuur: “Laat je baas betalen en bespaar 100 euro per week”

Winter is coming. De Apocalyps nadert. Uw rekening kleurt roder dan Remco. Maar geen paniek. Want als de nood het hoogst is, zijn de Vrolijke Vrekken er met een nieuw seizoen. Met in aflevering één datgene waar iedereen naar snakt: de ultieme tips om op die vreselijke energiefactuur te besparen. Van powerbanks tot bespaarstekkers. Van illegaal douchen tot koken met Kristof. “Een microgolf, Ewoud. Dat is een wonderlijke besparingsmachine.”