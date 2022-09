Eden Hazard krijgt applaus na eindelijk nog eens een topwedstrijd voor Real Madrid: “Een droomavond voor de Belg”

Wat zal dat deugd gedaan hebben bij Eden Hazard. De Rode Duivel na een halfuur in bij Real Madrid voor de geblesseerde Karim Benzema en schitterde tegen Celtic in de Champions League.

“Ik dacht dat dit het moment van Eden Hazard kon worden toen ik hem liet invallen”, aldus Real-trainer Carlo Ancelotti na de partij die De Koninklijke met 3-0 won dankzij een doelpunt en een assist van onze landgenoot. “Hij bewees mijn gelijk. Hazard is bijzonder gelukkig en ik hoop dat hij blijft voortdoen zoals hij bezig is. Hij is een belangrijke speler voor ons.”

Voor Hazard was het nog altijd maar zijn zevende doelpunt voor de Spaanse topclub, en dat in 69 optredens. Blessures hebben hem afgeremd tijdens zijn periode in Madrid. Maar met een lang seizoen voor de boeg en een mogelijke blessure voor Benzema, kan Hazard wel eens terug zijn beste vorm vinden. Cruciaal voor de Belgen met het oog op het WK.

“Een droomavond voor Eden Hazard”, schrijft de Spaanse krant Marca. “Hij verdient alle lof voor zijn prestatie, zeker gezien zijn fysieke toestand en de verwachtingen die er waren bij zijn invalbeurt. Hij viel in en deed meteen mee, toonde de klasse die hij bezit en speelde briljant als Benzema. Hij haakte goed af, zocht de ruimtes op en liet zijn voetbalintelligentie spreken. Een avond om van de dromen voor de terugkerende Belg.”

“Het plan om Hazard te gebruiken als valse negen lijkt dus serieus te zijn”, klinkt her verder. “Hij toonde zich met een sterke prestatie in een veeleisende partij, ondanks een gebrek aan matchritme. Hij schotelde Vinicius de beste kans van Madrid voor, scoorde niet veel later bijna zelf en leidde meesterlijk de tegenaanval in die voor de 2-0 zorgde. En hij zette daarna de kers op de taart door het derde Madrileense doelpunt te scoren.”

© AFP

“Het is voor hem heel belangrijk om zich goed te kunnen voelen”, aldus doelman Thibaut Courtois na de match. “Zeker nu, na die gemiste penalty tegen Celta en twee wedstrijden zonder te spelen. Hij is een geweldige speler en heeft enorm veel kwaliteiten. De goal en assist laten zien wat voor speler hij nog steeds is en hij laat de coach zien dat hij meer kansen verdient.”

Ook middenvelder Toni Kroos strooide met lof. “Hazard is een geweldige speler”, stelde de Duitser. “Het was nooit een kwestie van kwaliteit bij hem, eerder eentje van blessures en zijn wens om snel terug te keren op zijn beste niveau. Hij viel fenomenaal in.”

“Zelfs de blessure van Benzema doofde het vuur van Madrid niet, dat met gemak de route richting Champions League-eindzege nummer 15 begon”, aldus de Madrileense krant AS. “Vooral in de tweede helft speelde Madrid als een echte kampioen. Met een geweldige Eden Hazard, die een doelpunt scoorde en een assist gaf. Wie weet wordt hij wel dé transfer van de zomer.”