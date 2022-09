Chemiegroep Tessenderlo en weefgetouwenproducent Picanol kondigen fusie tot één industriële groep aan

Chemiegroep Tessenderlo en weefgetouwenproducent Picanol willen samensmelten tot één bedrijf. In juli lanceerde Tessenderlo een ruilbod op Picanol en eind 2015 was er al eens een poging om beide bedrijven, die gecontroleerd worden door ondernemer Luc Tack, samen te brengen.

Met de voorgestelde transactie brengen referentieaandeelhouders Luc Tack en Patrick Steverlynck hun aandelen Picanol Group in via een vrijwillig openbaar ruilbod door Tessenderlo Group. De overige Picanol-aandeelhouders - er is sprake van een ‘free float’ van 10,66 procent - kregen de mogelijkheid om tegen dezelfde ruilverhouding van 1 aandeel Picanol Group per 2,43 van Tessenderlo, rechtstreeks aandeelhouder te worden van Tessenderlo. Woensdagochtend wordt aangekondigd dat die ruilvoet aangepast wordt naar 2,36 aandelen Tessenderlo Group voor 1 aandeel Picanol Group.

De waarderingen van beide bedrijven werden herzien in het licht van de gepubliceerde halfjaarverslagen en een analyse van de langetermijnverwachtingen op basis van de meest recente marktontwikkelingen.

De geplande fusie moet de groepsstructuur van beide bedrijven eenvoudiger en transparanter te maken, met het oog op deze te combineren in één industriële groep met op termijn één beursnotering met één raad van bestuur. Volgens Bloomberg wordt de fusie tot de nieuwe groep verwacht tegen 1 januari.