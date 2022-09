Prins Laurent ‘vergist’ zich in ludiek filmpje: “Zaterdag is het huwelijk van Kate en William... euhm, Laura en William”

Prins Laurent (58) kondigt in een ‘homevideo’ aan dat zijn gezin zaterdag naar het huwelijk van de Britse prins William en Kate Middleton moet, maar beseft dan dat hij zich van koninklijk paar vergist. “Euhm, Laura (zijn nichtje, nvdr.) en William”, verbetert hij snel. Het is geen vergissing, maar een grapje van de prins. Hij steekt de draak met zichzelf in een ludiek filmpje waarin hij mensen uitnodigt voor de familiedag van de Stichting Prins Laurent. Terwijl hij het evenement aankondigt, leest hij ook over zichzelf in Belgian Geographic, een fictief magazine dat beweert dat de prins “eindelijk met een inktvis kan praten”.