Vrouw beschuldigt vier Belgische toeristen van verkrachting op Rhodos

De 31-jarige Britse vrouw was maandagochtend naar de gevangenis gestapt in Archangelos, op Rhodos. Zij verkondigde er zondagnacht het slachtoffer te zijn geworden van een groepsverkrachting in een hotelkamer in Faliraki. Ze zou zondagavond na middernacht met enkele Britse vrienden naar een nachtclub gegaan zijn, waar ze allemaal flink wat alcohol verzet zouden hebben.

Ze ontmoetten daar een groep van vijf tot acht Belgen, allemaal tussen 30 en 35 jaar oud, en gingen allemaal samen naar het hotel waar de Belgen verbleven. Ze zou op het balkon en in een hotelkamer seks hebben gehad met een van de Belgen. Toen die de kamer verlaten had, zou de rest van de groep haar verkracht hebben. Daarna nam ze een taxi naar haar hotel.

De politie slaagde erin te achterhalen wie de vier Belgen zijn. Zij werden opgepakt, er werd DNA-materiaal afgenomen en zij zullen voor de onderzoeksrechter moeten verschijnen. De vier zouden ontkennen dat er sprake is van verkrachting. De politie onderzoekt nog of er anderen betrokken zijn.