Poetin noemt sancties tegen zijn land “bedreiging voor hele wereld”: “Rusland isoleren is onmogelijk”

“Hoe graag sommigen Rusland ook zouden willen isoleren, het is onmogelijk”, zei de president op een economisch forum in Vladivostok, in het Russische Verre Oosten. Ondanks de golf aan sancties heeft Rusland “niets verloren en zullen we ook niets verliezen”, verzekerde Poetin.

“De coronapandemie heeft plaatsgemaakt voor nieuwe mondiale uitdagingen die de wereld bedreigen. Ik spreek dan over de sanctiekoorts van het Westen”, zei de Russische president.

Westen “in verval”

Verder prees hij op het forum, dat gericht is op Azië, ook de “groeiende rol” van de landen in de regio Azië-Stille Oceaan op gebied van wereldzaken. Het Westen daarentegen beschouwt hij als in verval. Hij ontmoette verschillende Aziatische leiders, onder wie Min Aung Hlaing, het hoofd van de controversiële junta in Myanmar.

“De overgrote meerderheid van landen in de Pacifische regio accepteert de destructieve logica van de sancties niet”, ging Poetin verder. “Een creatieve samenwerking zal enorm veel kansen bieden voor onze mensen.”

Graan

Tenslotte had Poetin het ook over het graanexport uit Oekraïne, dat volgens hem grotendeels gaat naar Europese landen en niet naar ontwikkelingslanden die er zwaar nood aan hebben. Dit kan leiden tot een “humanitaire catastrofe”, aldus Poetin.

“Misschien moeten we nadenken over een manier hoe we de uitvoer van graan en andere voedingsmiddelen via deze weg kunnen beperken”, klonk het. Poetin beloofde te overleggen over de kwestie met de Turkse president Recep Erdogan, een van de ondertekenende partijen van de graandeal.