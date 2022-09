RB Leipzig zet trainer Tedesco aan de deur na debacle in de Champions League

De 36-jarige Tedesco kwam in december 2021 aan het roer bij Leipzig als opvolger van Jesse Marsch. Hij leidde het team naar de Duitse beker, de halve finales in de Europa League en een vierde plaats in de Bundesliga. Dit seizoen staat het team op de elfde plaats in de Bundesliga met 5 op 15.

Volgende week gaat Leipzig in de Champions League op bezoek bij Real Madrid, dat dinsdagavond met 0-3 won van Celtic. Leipzig heeft nog geen opvolger aangeduid voor Tedesco.