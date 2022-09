Europese Commissie te traag? Didier Reynders dient Michel en De Croo van antwoord over energieprijzen

Reynders herinnerde aan de verschillende voorstellen die de Commissie de voorbije maanden heeft gedaan. Denk daarbij aan de gasopslag, de uitbreiding van de bevoorradingsbronnen en de daling van het verbruik. Het dagelijks bestuur van de Europese Unie denkt ook na over de modaliteiten voor de gezamenlijke aankoop van energie, de prijzenplafonnering of een heffing op de overwinsten van energiebedrijven.

Maar de oplossing uit de crisis ligt niet volledig in handen van de Europese Unie. Reynders kijkt daarbij ook naar de lidstaten. “Elke lidstaat moet haar werk doen. Je kan niet gewoon zeggen dat de situatie de komende jaren moeilijk zal zijn”, doelt Reynders op de uitspraken van De Croo over de “vijf tot tien moeilijke winters”. “Je moet daarna onmiddellijk met concrete maatregelen komen. Ik begrijp dat coalities de zaken wat ingewikkelder kunnen maken, maar op een bepaald moment kan je niet enkel kijken naar wat Europa doet, maar moet op twee niveaus worden gewerkt”, aldus Reynders. “Het volstaat niet te zeggen dat het erg ingewikkeld is. Het is tijd om te handelen. En de Europese Commissie heeft gehandeld.”

