Kevin De Bruyne geeft advies aan Erling Haaland, die kritiek krijgt van Thierry Henry: “Hij creëert geen kansen”

Haaland scoorde in zijn Europese debuut voor Manchester City twee keer in een 0-4 overwinning tegen FC Sevilla. Eentje daarvan kwam er op aangeven van De Bruyne. Haaland zit nu dus al een twaalf doelpunten en dat in amper zeven optredens.

“De manier waarop hij zich heeft aangepast aan ons spel is ontzettend goed”, zei De Bruyne na de Champions League-partij aan BT Sport. “Maar er ons voetbal is meer dan alleen maar doelpunten maken en dat is moeilijker voor hem om zich aan aan te passen. Het is een uitdaging voor hem. Als Erling zich volledig kan aanpassen aan de manier waarop wij willen voetballen, dan gaan wij als team echt een niveau omhoog. Het is aan mij om de kansen te creëren en ik weet dat Erling er op een of andere manier altijd zal staan.”

De Bruyne had het natuurlijk over het meevoetballen (of het gebrek eraan) van Haaland. Een kritiek die eerder al eens publiekelijk geuit werd door spelverdeler Rodri.

“Het is moeilijk in zijn positie want wij waren gewoon om met een valse negen te spelen die veel beweegt”, aldus de Spanjaard eind augustus. “Nu hebben we hem als een targetman en Haaland beweegt niet veel. Dat moet hij gaan aanpassen. Zijn natuurlijk talent maakt het verschil, maar hij moet ervoor zorgen dat hij meer betrokken wordt in het spel.”

© ISOPIX

En dat werkpunt van Haaland brengt voetbalicoon Thierry Henry ertoe om PSG-ster Kylian Mbappé - dinsdag goed voor twee goals tegen Juventus - te verkiezen boven de Noor van Man City.

“Mbappé kan kansen creëren én afmaken. Haaland creëert geen kansen. Hij is een echte afmaker. Mbappé kan links, rechts en centraal spelen, Haaland alleen centraal. Mbappé is een geweldige voetballer. PSG had vorig jaar al met hem de Champions League kunnen winnen. Als ik nu tussen Mbappé en Haaland moet kiezen, kies ik voor Mbappé”, aldus de Fransman.