Balta Industries sluit site in Avelgem, helft van bijna 500 banen verdwijnt

Tapijtfabrikant Balta Rugs, die in april door het West-Vlaamse tapijtenbedrijf Balta verkocht werd aan het Britse bedrijf Victoria, wil zijn vestiging in Avelgem sluiten. Daar werken 401 arbeiders en 85 bedienden. Ongeveer de helft van de medewerkers in de vestiging in Avelgem zou aan de slag kunnen blijven bij Balta Rugs in de vestigingen in Sint-Baafs-Vijve en Sint-Eloois-Vijve. Dat heeft het bedrijf woensdag bekendgemaakt op een bijzondere ondernemingsraad.

Een deel van de activiteiten zou verhuizen naar de andere Belgische vestigingen (Sint-Baafs-Vijve en Sint-Eloois-Vijve), een ander deel wil Balta Rugs onderbrengen in U?ak (Turkije). Als reden verwijst het bedrijf naar de moeilijke economische context, met structureel oplopende kosten die vooral de garenafdeling treffen.

Balta Rugs kondigt tegelijk een investering aan van 14 miljoen euro om de logistieke capaciteit in Sint-Baafs-Vijve te vergroten en te moderniseren. De vestiging moet uitgroeien tot het centrale distributiecentrum van Balta Rugs in Europa. Daarnaast zouden er bijkomende investeringen gepland zijn in de bestaande vestiging in U?ak.

Balta Rugs benadrukt in een persbericht dat het blijft geloven in de productie van garens en tapijten in België, geconcentreerd op twee vestigingen in plaats van drie. “Met deze ingrepen kunnen we de slagkracht van onze divisie verbeteren en de toekomst van onze activiteiten in België alle kansen geven”, zegt Marc Dessein, CEO van Balta Rugs.