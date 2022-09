Twee keer een zwaar ongeval, twee keer door epilepsieaanval: “Het is niet zo uitzonderlijk als de mensen denken”

De Spaanse chauffeur die eind augustus inreed op een buurtbarbecue in Nederland en zeven dodelijke slachtoffers maakte, had toen een epileptische aanval. Een week eerder gebeurde in Gent een soortgelijk ongeval waarbij een vrouw overleed. De ene had al jaren geen last meer en voor de andere zou het de allereerste aanval geweest zijn. Hoe kan dat? En wordt dat gecontroleerd voor je jouw rijbewijs mag afhalen op de gemeente?