Noorse voetbalbond bant international Mathias Normann nu hij in Rusland aan de slag gaat: “Druk uitoefenen op Rusland”

In een persbericht bevestigde Dinamo Moskou dinsdagavond dat de 26-jarige Normann komend seizoen op huurbasis overkomt van FC Rostov. Die club is sinds 2019 eigendom van de middenvelder maar leende hem vorig seizoen al uit aan het Engelse Norwich, waarmee hij degradeerde.

Met Dinamo Moskou heeft Normann nu opnieuw onderdak gevonden in Rusland, maar die verhuis valt gezien de Russische inval in Oekraïne slecht bij de Noorse voetbalbond. De federatie laat via voorzitster Lise Klaveness weten dat de twaalfvoudig international niet langer in aanmerking komt voor een selectie.

“Normann mag Noorwegen niet vertegenwoordigen als hij opnieuw voor een Russische club gaat spelen”, zegt ze. “Het Noorse en het Europese voetbal zijn eensgezind om samen druk uit te oefenen op Rusland, dat zelf op een heel actieve manier zijn machtspositie in de sport gebruikt.”

Noorwegen speelt zijn volgende wedstrijden eind september in de Nations League tegen Slovenië en Servië.