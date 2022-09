Vijftiger die door pedojager ontmaskerd werd, vrijgelaten onder voorwaarden

De vijftiger uit Langemark-Poelkapelle die dinsdag door de politie opgepakt werd nadat hij in een filmpje van een Nederlandse pedojager betrapt werd, is door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. Het parket van Ieper had nochtans zijn verdere aanhouding gevraagd.

Maandagavond ontstond op sociale media heel wat ophef nadat een Nederlandse pedojager een filmpje had gedeeld van zijn ontmoeting met de man uit Langemark-Poelkapelle. Hij had de vijftiger in de val gelokt door zich voor te doen als een 12-jarig meisje en met hem net over de Belgisch-Nederlandse grens af te spreken aan een bos. Daar filmde hij de West-Vlaming en legde hem meteen op de rooster. De vijftiger had naar zijn afspraak een zak meegebracht waarin een dekentje zat, een tube vaseline en een spuitbus slagroom.

Op de vraag of het zijn droom was om een 12-jarig kind te ontmaagden, reageerde de man zo: “het is een misverstand. Ik wil niemand kwaad doen. Ik ben gewoon een eenzaam persoon die niet veel vrienden heeft. En contact met vrouwen van m’n eigen leeftijd lukt niet meer. Dus zoek ik jong, misschien te jong...”

Daarop laat de pedojager de man nog tien keer pompen als straf. De beelden werden massaal gedeeld en dinsdag pakte de politie de man uit Langemark op voor verhoor. Na dat verhoor en een nacht in de politiecel besliste het parket van Ieper om de man woensdag voor te leiden bij de onderzoeksrechter. Die liet de man vrij onder voorwaarden.