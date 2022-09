Open brief aan De Croo: “Zwicht niet voor chantage, laat Assadi niet vrij”

Het internationale protest tegen een mogelijke ruil tussen terrorist Assadollah Assadi tegen een opgesloten landgenoot, blijft aangroeien. In een open brief aan de premier wordt gevraagd om niet te zwichten van de chantage van het Iraanse regime.

“Als we Olivier ooit levend terug willen zien, is de enige optie om hem te ruilen met terrorist Assadi.” Olivier Van Steirtegem, de beste vriend van de al bijna 200 dagen opgesloten ngo-medewerker uit Doornik, Olivier Vandecasteele (41), richtte zich in een smeekbede in onze krant tot de Belgische overheid.

Olivier Vandecasteele, al bijna 200 dagen hopeloos opgesloten in Iran.

Voor de familie van Vandecasteele lijkt zo’n ruil de enige realistische optie om hem niet in een lijkkist terug te krijgen. Dat lijken politiek en veiligheidsdiensten ook te beseffen, vandaar ook de goedkeuring van de omtreden Iran-deal in de Kamer eind juli. Zo’n deal maakt voortaan mogelijk om gedetineerden onderling uit te wisselen.

De deal lijkt specifiek opgesteld om een figuur als Assadi, hier tot twintig jaar cel veroordeeld wegens het opzetten van een verijdelde aanslag op de Iraanse oppositie, te kunnen ruilen tegen Belgische onderdanen. Later deze maand, op 19 september, volgt hierover nog een rechtszaak in Brussel.

“Zwicht niet voor chantage”

Want dat het internationale protest over zo’n deal bijzonder groot is, blijkt ook uit een open brief aan premier Alexander De Croo (Open VLD) die de Iraanse oppositie woensdagochtend liet verschijnen. De brief is ondertekend door 68 internationale experts. Onder meer oud-rechter Christine Van den Wyngaert, professor Eric David (ULB) en professor Pierre D’Argent (KU Leuven) en de Frans-Colombiaanse politica Ingrid Betancourt tekenden. Hun boodschap is klaar en duidelijk: “Lever Assadi niet uit, zwicht niet voor de chantage van het Iraanse regime.”

“We dringen er bij de Belgische regering met klem op aan zich te verzetten tegen de gijzelingstactieken van Iran”, luidt het in de brief. “In plaats van de straffeloosheid in Iran te bevorderen door een veroordeelde terrorist vrij te laten, zou de Belgische regering ondubbelzinnig moeten verklaren dat Assadollah Assadi niet terug naar Iran zal worden vrijgelaten en dat hij de rest van zijn straf in België moet dienen.”

Ze vinden dus dat België het been stijf moet houden en alle andere opties moet overwegen. De briefschrijvers vragen dat De Croo actie onderneemt en publiekelijk aan Iran laat weten dat Assadi niet vrij zal komen. Als we de familie en vrienden van Olivier Vandecasteele mogen geloven, tekent hij in zo’n geval het doodsvonnis van onze opgesloten landgenoot.

