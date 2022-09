Duitsland zal de “winter doorkomen”, verzekert kanselier Scholz: “Dankzij onze voorbereidingen”

Ondanks het risico op tekorten zal Duitsland de “winter doorkomen met moed en bravoure”, zo heeft kanselier Olaf Scholz in de Bondsdag gezegd, waar woensdag het debat over de begroting 2023 is gestart.

“We bevinden ons in een situatie waarin we kunnen zeggen dat we deze winter ondanks alle spanningen doorkomen, met de voorbereidingen die we hebben getroffen en die niemand drie, vier, vijf maanden geleden had kunnen garanderen”, aldus de sociaaldemocraat. “Wij zijn er momenteel toe in staat de winter moedig en met bravoure in te gaan op een manier waardoor ons land die doorkomt.”

De opvolger van de christendemocrate Angela Merkel zei ook dat hij “ervan overtuigd is dat Duitsland in staat is om de weg van de toekomst in te slaan”, en zei “verstrekkende beslissingen te hebben genomen, belangrijker dan die van de laatste decennia”.

Deze beslissingen werpen hun vruchten af, verzekerde hij, daarbij verwijzend naar met name de meerdere projecten voor terminals voor de invoer van vloeibaar aardgas.

Gasopslag

Bovendien liggen de gasopslagniveaus “boven 85 procent, wat aanzienlijk hoger is dan in dezelfde periode vorig jaar”, benadrukte de voormalige burgemeester van Hamburg. Hij ging ook prat op de gasovereenkomsten die zijn gesloten met Frankrijk, Nederland en België.

Scholz hekelde dat de conservatieven van CDU en CSU tussen 2005 en 2021 in hun energiebeleid Duitsland te afhankelijk van Rusland hadden gemaakt. Zij zijn “volledig verantwoordelijk voor het feit dat Duitsland heeft besloten om uit steenkool en kernenergie te stappen zonder ooit de kracht te hebben gehad om zich ergens toe te engageren”, noch in “de ontwikkeling van hernieuwbare energiebronnen.”