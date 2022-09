Felice Mazzu voor Silkeborg en na de 1 op 9 in de competitie: “We moeten onszelf geen extra druk opleggen”

Anderlecht start morgenavond in de groepsfase van de Conference League tegen het Deense Silkeborg. Voor het eerst in vier jaar zit RSCA nog eens in de Europese poules. Ondanks de 1 op 9 in de competities beginnen coach Felice Mazzu en middenvelder Kristian Arnstad met een positief gevoel aan deze campagne. “Dit is een andere competitie.”

Ze zijn terug. Er hangen opnieuw pancartes van de UEFA in het Lotto Park. Het is maar Conference League, maar de smaak van Europees voetbal is er weer Ook voor coach Felice Mazzu is het een apart gevoel. Ooit leidde hij wel Genk in de Champions League, maar nu is de trainer erop gebrand om te presteren met Anderlecht. “Het is speciaal”, zegt hij . “Ik betwistte in mijn trainercarrière tot nu vooral kwalificatiematchen betwist, maar dit is een wedstrijd in de groepsfase. Ook voor Anderlecht is dit een belangrijk moment. De club deed een tijdlang niet mee in de Europese poules en dus beginnen we met een positief gevoel aan deze campagne.”

In de competitie loopt net nochtans minder voor RSCA. De Brusselaars bleven na de 2-2 tegen OH Leuven achter met 1 op 9. Nieuwkomer Amadou Diawara ging bovendien in de fout. Dat zorgt ervoor dat de druk stilaan toeneemt. “Ik begrijp wel dat de sereniteit en positiviteit van het seizoensbegin wat weg, maar dit is een andere competitie. Bovendien was er na OHL een dubbel gevoel. Enerzijds was er ontgoocheling omdat we stomme goals slikten. Diawara had lang niet gespeeld en net toen we hem wouden wisselen, verkeek hij zich. Anderzijds vochten we twee keer terug na een achterstand. We moeten de jongens steunen - zeker Diawara - en blijven bouwen op de positieve punten. Het heeft geen zin om onszelf extra druk op te leggen. Laat ons deze wedstrijd voorbereiden zoals we elke wedstrijd voorbereiden.”

© BELGA

Nu ja. Als Anderlecht een rol van betekenis wil spelen in deze groepsfase dan moet er thuis eigenlijk gewonnen worden van Silkeborg. Dat team draait wel mee bovenin in eigen land, maar het is lang geen onhaalbare kaart. Anderlecht is de favoriet. “Ja, dat zei iedereen ook tegen YB Bern”, vervolgde Mazzu. “Anderlecht moest zich kwalificeren, maar Bern bleek wel een team dat had meegedraaid in de Champions League het jaar voordien. Silkeborg is een goed elftal dat 4-3-3 speelt met veel voetballend vermogen en veel beweging. Of we nu favoriet zijn of niet: dat heeft geen invloed. We moeten een goed resultaat neerzetten.”

De vraag is of de coach iets zal veranderen. Vooraan staat Fabio Silva soms te veel op een eiland en moet hij te veel alleen doen, terwijl Jan Vertonghen absoluut aanspraak maakt op een basisplaats. Ook de vier spelers die buikgriep hadden - Verschaeren, Amuzu, Arnstad en Stroeykens - zijn terug. “Ik ben God niet. Ik weet niet of Vertonghen al 90 minuten aankan. Dat zullen we wel zien. Ook hoe we het tactisch zullen uitspelen bekijken we. Het doel is inderdaad om Fabio Silva beter te benutten. Hij steekt veel energie in zijn acties en is daardoor soms minder present in de box. Dat moeten we handiger uitspelen.”

Jarige Arnstad

Het is ook afwachten of Mazzu zijn driehoek op het middenveld wijzigt. Op de persconferentie werd de T1 geflankeerd door Kristian Arnstad die net zijn 19de verjaardag vierde. Krijgt hij een basisplaats als cadeau? “Dat zou een mooi geschenk zijn”, lachte de Noor. “Mijn belangrijkste wens is evenwel een zege en dan hoop ik dat ik het team kan helpen. Neen, het is hier bij Anderlecht geen traditie om te trakteren met taart.”

© BELGA

Daarop keek Felice Mazzu bedenkelijk. “Misschien na de match dan”, vervolgde de tiener. “Ik hoop dat we het tegen Silkeborg even goed doen als tegen Bern. Toen slikten we op die twee matchen maar één goal en hebben we hard gestreden. Ikzelf ook op het middenveld. Zelf denk ik dat ik best fungeer als box to box-middenvelder, maar ik ben polyvalent.”

Arnstad speelde vorig seizoen maar 5 matchen, maar draait nu vlot mee bij RSCA. Afgelopen zomer verlengde hij zijn contract. “Mijn focus heeft altijd op Anderlecht gelegen”, besluit hij. “De club heeft me enorm goed opgevangen en geholpen. Sinds ik op mijn 17de debuteerde tegen Club Brugge en verloor, maakte ik veel progressie. Ik won aan fysieke kracht, maar dat is logisch op mijn leeftijd. Dat wil ik nu ook uitspelen.”