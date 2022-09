Alle jonge ooievaars uit Zwin Natuur Park die zendertje kregen bereiken Afrika

Alle ooievaars die in 2022 een zender kregen in het Zwin Natuur Park in Knokke-Heist hebben Afrika bereikt. Dat meldt het park woensdag. Het is de eerste keer sinds de start van het zenderproject dat alle jonge vogels die in een bepaald jaar een zender kregen, de oversteek maken. Vorige jaren bleef een deel van de vogels in Spanje om daar de winter door te brengen.

De vijf vogels uit het project van dit jaar vertrokken in de zomer vroeger dan gebruikelijk vanuit het Zwin richting zuiden. Die vroege start was mogelijk te wijten aan het aanhoudende zomerse weer. Doordat ze snel en ongehinderd zuidwaarts konden trekken, waren de ooievaars in staat om sneller het uiterste zuiden van Spanje te bereiken. Van daar maakten ze de oversteek naar Marokko.

“Het is onduidelijk of de droogte van de voorbije zomer in grote delen van West-Europa een rol heeft gespeeld. Door de droogte was er mogelijk minder voedsel beschikbaar op plaatsen waar ooievaars anders langer zouden blijven pleisteren. Uit eerdere resultaten van het zenderproject is anderzijds bekend dat de vogels meestal voedsel zoeken op afvalverwerkingsplaatsen. Wellicht heeft de droogte geen doorslaggevende rol gespeeld voor de voedselbeschikbaarheid op die plekken, dus droogte lijkt niet de meest voor de hand liggende verklaring”, klinkt het bij het Zwin.

Het is verder afwachten om te zien waar de vijf jonge ooievaars uiteindelijk zullen overwinteren.