Staking legt NS-treinverkeer vrijdag volledig lam in Nederland

Door een regionale staking bij personeel van de Nederlandse spoorwegmaatschappij NS rijden vrijdag helemaal geen treinen van de maatschappij in Nederland. Dat heeft de NS woensdag bekendgemaakt. Over de mogelijke gevolgen voor het internationaal treinverkeer is nog niets bekend.

“De acties zijn weliswaar regionaal, maar het actiegebied is nu groter en onze treinen en collega’s rijden door heel Nederland”, zo staat in een statement van NS. “Kijkend naar alle opties en de ervaringen van de vorige stakingsdagen zien we geen mogelijkheid om op een verantwoorde, betrouwbare en veilige manier een dienstregeling te rijden.” Het bedrijf zegt dit “buitengewoon vervelend” te vinden voor reizigers.

De vakbonden FNV, VVMC en CNV hebben vrijdag stakingen gepland in de regio’s west en noordwest, waar de Randstad voor een groot deel onder valt. Ze zegden woensdag toe om opnieuw met de NS in gesprek te gaan over een nieuwe cao, maar wilden de acties niet opschorten.

NS-medewerkers leggen ook volgende week twee dagen het werk neer, acties die naar verwachting eveneens grote gevolgen zullen hebben voor het treinverkeer in Nederland. Dinsdag zijn de regio’s oost, zuid en noord aan de beurt. Donderdag vinden stakingen plaats in de regio midden, waar Utrecht onder valt.

Bij de vorige staking in Midden-Nederland, eind augustus, lag nagenoeg al het NS-treinverkeer stil.