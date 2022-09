Kristian Arnstad hoopt op Europese zege van Anderlecht als verjaardagscadeau voor 19e verjaardag

Arnstad kreeg in de voorrondes heel wat speeltijd, onder meer in de play-offs tegen Young Boys. “Het waren twee duels op Europees niveau, fysiek heel intens. We slikten maar een goal in twee matchen en deden genoeg om in deze poulefase te geraken. We weten dat Silkeborg ook een goeie ploeg is, technisch, die graag de bal heeft. We kijken vol ongeduld uit naar morgen.”

Arnstad debuteerde in oktober 2020 onder Vincent Kompany maar de echte doorbraak bleef vooralsnog uit. Zijn teller bij paars-wit staat op achttien matchen. De Noorse youngster heeft in het Lotto Park een contract tot 2025. “Ik probeer zo veel mogelijk progressie te boeken”, onderstreept hij. “De club heeft mij al goed geholpen. Mijn contract hier verlengen (in mei, red) leek mij de juiste keuze.”

Felice Mazzu looft Arnstad voor zijn voorbeeldige mentaliteit. “Hij is altijd klaar om te vechten voor de ploeg. Vandaag krijgt hij flink wat speeltijd. Het is een jongen met een goede ingesteldheid. Dat is goed nieuws voor zijn evolutie.”