Brent-olie zakt onder de 90 dollar, ook gasprijs daalt

De prijs voor een vat Brent-olie is woensdag op de termijnmarkten onder de 90 dollar per vat gedaald, voor het eerst sinds begin februari. De vrees voor een economische recessie en dus mindere vraag naar ruwe olie ligt aan de basis.

Omstreeks 15.20 uur Belgische tijd zakte de prijs van een vat Brent-olie, die bepalend is voor de Europese markt, 3,18 procent lager tot 89,88 dollar per vat. Ook de Amerikaanse oliesoort WTI verloor terrein en zakte tot 83,86 dollar. Dat is zelfs het laagste peil sinds januari, dus ruim voor er van een Russische inval in Oekraïne sprake was.

Ook de gasprijs zakte woensdag voort. De Nederlandse TTF-future, die bepalend is voor de Europese markt, stond woensdagmiddag 7 procent lager op 221 euro per megawattuur. Dat is een pak minder dan de piek van bijna 350 euro eind augustus, maar wel nog altijd flink meer dan de gasprijs vorig jaar, toen die rond de 30 euro per megawattuur schommelde.