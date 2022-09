Doorbraak in coldcase over gewelddadige dood van baby in 2006

Het Nederlandse gerecht heeft een doorbraak geforceerd in een van de grootste coldcases van de jongste jaren. In 2006 werd een zwaar toegetakeld pasgeboren jongetje gevonden in Doetinchem. Nu is een vrouw opgepakt. Het gerecht vermoedt dat ze de moeder is.

Wat niemand voor mogelijk hield is toch gebeurd. Er is een doorbraak in een van de meest schrijnende ’cold cases’ op de lange lijst van zo’n 1770 onopgeloste, ernstige misdrijven. De politie heeft een vrouw uit Doetinchem opgepakt voor betrokkenheid bij de dood van een pasgeboren jongetje, dat zwaar toegetakeld in 2006 werd gevonden. De politie vermoedt dat zij de moeder is.

Kinderen deden op 29 januari 2006 in Doetinchem een even gruwelijke als droevige ontdekking. Moederziel alleen lag in het bevroren water van de ‘Kapperskolk’ een levenloos baby’tje. De vondst maakte diepe impact op de kinderen. Uit onderzoek bleek dat het jongetje door fors geweld om het leven was gebracht. Maar door wie? En wie was het eigenlijk?

De kinderen die het lijkje gevonden hadden mochten het jongetje een naam geven. Ze noemden hem Sem Vijverberg. Sem, omdat het een leuke naam was en Vijverberg als verwijzing naar het stadion van de Doetinchemse voetbalclub de Graafschap. Dat lag er vlakbij. Sem kreeg een graf met daarop een lachende Ernie van Sesamstraat, een bal en ander speelgoed.

Het Team Grootschalige Opsporing (TGO) met de naam Jako kon na langdurig onderzoek geen antwoord vinden op beide vragen. En ook in de jaren daarna hebben alle inspanningen nooit geleid naar een verdachte. Ook de identiteit van de ouders van Sem is nooit bekend geworden.

Vorig jaar deed de politie Oost-Nederland een ’alles of niets’ poging. Er volgde een grote mediacampagne in de hoop op meer informatie. In de wijk De Hoop, nabij de vindplek, werden flyers uitgedeeld. Een mobiel media lab van de politie met informatie over de zaak reed gedurende enkele dagen rond in de stad. Een wedstrijd van voetbalclub De Graafschap tegen FC Dordrecht stond volledig in het teken van Sem Vijverberg.

’Eén tip maakte het verschil’

Er kwamen ongeveer tachtig tips binnen. Eén van de tips is anoniem doorgegeven en bevatte volgens de politie ’gerichte informatie’. Naar aanleiding van deze tip kreeg het coldcaseteam de vrouw in beeld. „Eén tip maakte het verschil”, meldt de politie hierover. Verdere informatie over deze zaak wil de politie nog niet delen.

De doorbraak is een nieuw succes voor de cold caseteams in Nederland. In de afgelopen vijf jaar loste de politie 32 ernstige levensdelicten van de lijst met 1770 zaken op. Dat zijn onder andere de gewelddadige dood van Nicky Verstappen uit Heibloem, Els Slurink in Groningen, Monique Roossien uit Sappemeer en de roofmoord op ’opa’ Piet Baams uit Nijmegen.