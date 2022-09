Een (ex)-personeelslid of een familielid van een bewoner? Speurders bijten al twee jaar hun tanden stuk op het onderzoek naar verdachte overlijdens in woonzorgcentrum Rozenberg in Oostrozebeke. Maar de dader is nog altijd niet gevat. Drie bewoners zijn overleden aan een overdosis insuline, zes anderen ontsnapten aan de dood. Dit weten we al.