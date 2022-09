Club NXT geeft het goede voorbeeld en rolt Bayer Leverkusen helemaal op in Youth League

Dat ook Duitsers te pakken zijn, bewees Club NXT woensdagmiddag in de Youth League. De blauw-zwarte beloften kwamen in Roeselare wel tegen de gang van het spel in op achterstand tegen Bayer Leverkusen, maar blikten de Duitsers uiteindelijk makkelijk in met 4-1. Club NXT komt meteen aan de leiding van de groep. Het perfecte voorbeeld dus voor de grote jongens in de Champions League om dit straks nog eens over te doen in een kolkend Jan Breydelstadion.

In Roeselare is men er nog altijd niet helemaal over dat ze hun vertrouwde Schiervelde voor 30 jaar kwijt zijn aan Club Brugge, dat er - toegegeven - een puik nestje van maakte. “The Nest”, want zo heet Schiervelde, nu is meer dan ooit de thuishaven van het jonge geweld van Club. “Het voelt ook echt als onze thuis”, vindt Romeo Vermant, spits van Club NXT en zoon van clubicoon Sven. “Vorig seizoen verloren we er slechts één keer, dat willen we zo houden.”

Beerschot fungeerde echter als spelbreker en won afgelopen zaterdag in “The Nest” met 1-2 en een goal die met VAR-technologie nooit zou zijn afgekeurd. In de Youth League klopten de jonkies vorig seizoen in de thuismatchen wel Leipzig en hielden ze PSG en Manchester City in bedwang. Club NXT zou in februari uiteindelijk uitgeschakeld worden door Midtjylland en grepen naast een ticket voor de achtste finales. Nu willen ze beter doen, maar daarvoor moeten ze wel de groepsfase overleven. Perfect mogelijk met al het aanwezige talent. Club NXT kan achterin bijvoorbeeld uitpakken met Joel Ordonez, voor deze zomer vele miljoenen werd betaald. De verdediger uit Ecuador durft af en toe wel nog wat nonchalant zijn maar als Club straks pakweg Sylla voor veel geld kan verkopen, moet deze Ordonez klaar zijn voor het grote werk.

Tegen de gang van het spel

Ook een jongen met een enorm potentieel is Chemsdine Talbi. De aanvallende middenvelder zorgde tegen Leverkusen voor het eerste gevaar met het hoofd. Club NXT was de betere ploeg en ook Engels met een voorzet-schot en Van Rafelghem op aangeven van Sabbe dreigden in de aanvangsfase. Tegen de gang van het spel in kwamen de Duitsers op voorsprong toen de krachtige Sertdemir doelman Vroman pakte in zijn korte hoek.

Het signaal voor de thuisploeg om nog meer gas te geven en in 20 minuten werd de scheve situatie rechtgezet: de 0-1 werd omgezet in 3-1. Eerst verlengde Spileers de vrijschop van Engels in doel en Vermant zette het meesterschap van Club om in een tweede goal op aangeven van Talbi, die zelf een paar minuten later het derde doelpunt voor zijn rekening nam.

Overbodige tweede helft

De Duitsers stonden letterlijk en figuurlijk aan de grond genageld en hadden ook geen antwoord meer in huis. Het gevolg was een overbodige tweede helft, zeker toen Keano Van Rafelghem de assist van Kyriani Sabbe in dank afnam en de Brugse teller op vier stuks bracht. Bayer K.O. dus en veel meer dan achter de bal lopen en de Brugse machine proberen te ontregelen zat er niet meer in voor de Duitsers.

De bezoekende doelman hield Vermant wel nog van een vijfde Brugse goal en duwde zijn poging nog in corner. Zijn overbuur Vroman bleef vrijwel de hele namiddag werkloos toekijken al verwerkte hij in de toegevoegde tijd nog knap een Duits schot in corner.

Club NXT: Vroman; Sabbe, Ordonez (82’ Mondele), Spileers, Seys; Engels (74’ Liam De Smet), L. De Smet (87’ Cissé), Audoor, Talbi (82’Jensen); Vermant (74’ Diawara), Van Rafelghem

Bayer Leverkusen: Steur; Aksoy, Okafor,Nsosemo, Bäuerle (67’ Moustfa); Sertdemir (80’ Yilmaz), Eze (46’ Bancé), Ecke; Pesch, Widlarz (57’ Köhl), Aourir

Doelpunten:19’ Sertdemir 0-1, 23’ Spileers 1-1 , 39’ Vermant 2-1, 41’ Talbi 3-1, 49’ Van Rafelghem 4-1

Gele kaarten: 22’ Bäuerle, 37’ Ecke, 57’Aourir, 71’Okafor