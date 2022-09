Nog twee nieuwkomers bij Seraing: Steve Mvoué en Mahamadou Dembélé moeten club uit degradatienood halen

De 20-jarige Kameroense aanvallende middenvelder Steve Mvoué begon zijn voetbalcarrière in eigen land, bij AS Azur Star. In 2020 maakte hij de overstap naar de Franse ploeg Toulouse, waar hij eerst in de B-ploeg belandde. Mvoué debuteerde vorig seizoen bij de eerste ploeg van Toulouse en hielp zijn club mee aan de titel in de Ligue 2. Hij speelde in totaal twaalf wedstrijden voor de Zuid-Franse club en wist daarin een doelpunt te scoren.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

De 23-jarige Fransman Mahamadou Dembéle kreeg zijn jeugdopleiding bij PSG, maar speelde geen enkele wedstrijd voor het eerste elftal van de Parijzenaars. Ondanks zijn jonge leeftijd kwam hij al uit voor verschillende teams. Hij verdedigde onder meer de kleuren van RB Salzburg, Fortuna Sittard en Troyes, dat hem de voorbije twee seizoenen uitleende aan de Franse tweedeklasser FC Pau.