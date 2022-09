Waarom AA Gent dan toch niet doordrukte voor Beerschots goudhaantje Ilias Sebaoui

AA Gent kreeg dan toch geen creatieve injectie meer op de laatste dag van de zomermercato. Er werd nochtans wel gesnuffeld aan Beerschot-speler Ilias Sebaoui, maar wat Beerschot vroeg, wilde niemand betalen.

“We volgen hem en we blijven hem volgen. We hebben geïnformeerd en ik denk dat Beerschot hem ook graag verkocht had”, zegt CEO Michel Louwagie. “Maar wij hebben ook Salah en Fofana, jonge spelers met kwaliteiten. Sebaoui staat nu iets verder, maar misschien staan onze kornuiten over vier maanden even ver. Daarom hebben we finaal geen bod uitgebracht.”

Andere namen op de lijst waren simpelweg te duur. “Als we echt kwaliteit wilden om Tissoudali meteen te vervangen, dan had dat gigantisch veel geld gekost.” (kvu)