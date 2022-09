Tienduizenden Belgen maken nog gebruik van ’s werelds vuilste energiebron: “Stomverbaasd dat het nog in onze huiskamers zit”

Nu de energiecrisis stevig zijn stempel begint te drukken op onze maatschappij, duikt er een gebruik van weleer op: hamsteren. Meer bepaald van huisbrandsteenkool of antraciet. Het mogen dan wel voornamelijk oudere mensen zijn die hun huis verwarmen met deze achterhaalde energiebron, het ‘zwarte goud’ wordt dezer dagen als vanouds ingeslagen. Maar hoe vervuilend is het echt? En is het goedkoper dan aardgas?