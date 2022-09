Krijgt Eden Hazard komende weken zijn kans? Benzema staat twee tot drie weken aan de kant met dijblessure

Karim Benzema heeft dinsdagavond tegen Celtic, in de eerste wedstrijd van de Champions League-groepsfase, een blessure aan zijn rechterdij opgelopen. Door de blessure staat de aanvoerder van Real Madrid twee tot drie weken aan de zijlijn. De blessure van Benzema zorgt ervoor dat er voorin een plekje vrijkomt in de spits, een plek waar Eden Hazard in de voorbereiding ook regelmatig minuten maakte. Krijgt onze landgenoot de komende weken zijn kans?