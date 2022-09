LIVE. Apple geeft persconferentie over nieuwste toestellen

Het Apple Event startte om 19 uur (Belgische tijd) en vindt plaats in het Steve Jobs Theater in het Apple Park in Cupertino, Californië. Tim Cooke nam stipt het woord en vestigde de aandacht op de nieuwe Apple Watch Ultra, ofwel: “de meest stevige en capabele Apple Watch ooit”.

Bereikbaarder dan ooit

Het is een smartwatch die wel bedoeld lijkt om ook op de top van de Everest of op de bodem van de oceaan alsnog bereikbaar en online te zijn. Het ontwerp is groter, dikkere en ruiger. Zodanig dat het ook bruikbaar is met handschoenen aan. Daarnaast: een batterij die tot 60 uur kan meegaan. Geavanceerde dubbelband GPS (L5) en andere geavanceerde locatiesnufjes voor in de ‘outback’ of zelfs onderwater. En een - echt waar - ingebouwde sirene om in noodgevallen in pakweg de wildernis luid en duidelijk je positie door te geven aan de hulpdiensten. Opvallend: Apple maakte geen prijs bekend.

Oortjes met touch control

Tim Cook stelde ook de nieuwe AirPods Pro voor, naar eigen zeggen de meeste populaire draadloze oortjes in het gamma van Apple. De nieuwe versie van deze oortjes met H2-chip bevat kennelijk alle functies van de vorige, maar ietwat beter. Zo moet de noise-cancellation dubbel zo goed werken en gaat de batterij langer mee, tot zes uur luistertijd. Ook kan je nu - eindelijk - het volume aanpassen op de oortjes met een touch control.

Nieuwste iPhone

De nieuwe iPhone 14 en de grotere 14 plus krijgen het gewoonlijke setje updates: een beter scherm, een batterij die langer meegaat, daarnaast gaf Apple de camera’s een stevige upgrade. Foto’s bij weinig licht zouden helderder moeten zijn. Ook de camera’s vooraan kregen een upgrade.

De meest opvallende update is mogelijk de ‘Emergency SOS via Sattelite’. Het is als het ware een soort apocalyps-modus, in geval van een natuurramp waarbij alle mobiele infrastructuur uitvalt. In absolute noodgevallen heb je via de ‘Emergency SOS via Sattelite’ toch een minimum aan connectiviteit om hulpdiensten te alarmeren.

De iPhone 14 en iPhone 14 Plus zijn volgens Apple niet duurder dan hun voorganger: ze zullen respectievelijk 799 dollar en 899 dollar kosten, vermoedelijk wordt dat 799 en 899 euro in Europa. Daar is echter een kanttekening bij: de vorige, meest recente iPhone was een iPhone Mini-versie van de iPhone 13. Deze ‘Mini’ kostte wel degelijk minder: 699 euro.